Giappone, è morto Kabosu: il cane protagonista del meme “doge”

Il meme “doge” – Il meme “doge” (un termine slang di “dog”, cane in inglese) – che circolava già dal 2010, ma che ha poi avuto un boom di popolarità nel 2013 e che è spesso accompagnato da scritte colorate in Comic Sans – veniva inizialmente usato in ambito politico. La foto di Kabosu usata per il meme è poi diventato il logo ufficiale della criptovaluta Dogecoin.

Redazione Tgcom24.Mediaset