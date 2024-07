Cerca di aiutare il suo cane cieco e sordo ma viene trascinata dalla corrente del fiume, salvata

Lei e il cagnolino stanno bene

di Valentina Dattilo

Redazione Quotidiano Piemontese

VCO – È stata salvata dai vigili del fuoco la donna che rischiava di essere trascinata dalla corrente del fiume Toce, nella zona degli Orridi di Uriezzo, nel territorio comunale di Premia.

La donna si trovava nel letto del fiume perché tentava di aiutare il proprio cane, un cucciolo di otto mesi cieco e sordo dalla nascita, che era caduto accidentalmente in acqua. Purtroppo, però, la donna non aveva fatto i conti con la forza della corrente e, una volta raggiunto in cagnolino, non è riuscita a risalire, ma si è fermata a bordo fiume in una zona di fortuna.

In soccorso della donna sono giunti i vigili del fuoco di Domodossola e i vigili volontari del distaccamento di Baceno. Grazie a tecniche speleo alpino fluviali, sono riusciti a raggiungere e portare la donna in sicurezza. Presenti anche i volontari del soccorso alpino e i militari del soccorso alpino della guardia di finanza.

Una volta salvata, la donna è stata curata dai sanitari del 118 giunti sul corso. La malcapitata è stata affidata alle cure del 118