Croce Verde Asti presenta Asti Rescue Game 2017

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Asti organizza per domenica 30 aprile Asti Rescue Game 2017, una gara di soccorso sanitario interregionale rivolta a squadre di equipaggi di autoambulanza. Le iscrizioni sono aperte dall’1 fino al 15 aprile.

Una giornata di formazione, competizione e divertimento promossa dalla Croce Verde Asti con lo scopo di condividere e confrontare vari metodi di intervento per trarne crescita personale e di squadra. L’attenzione sarà rivolta all’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti presenti sull’ambulanza, all’organizzazione di un soccorso complesso, alla gestione di una scena di soccorso con integrazione di altri enti impegnati nell’evento e coordinata con il sistema di emergenza sanitario; all’operare e gestire in modo sicuro il soccorso.

L’Asti Rescue Game 2017 sarà strutturata in otto scenari in cui verranno simulati eventi di tipo traumatico e non traumatico sia in ambienti chiusi sia all’aperto nella città di Asti.

Ogni scenario prevede una simulazione di intervento con una o più persone da soccorrere ed eventuali figuranti che potranno svolgere azioni di disturbo. Le simulazioni avverranno con qualsiasi condizione meteo.

Le squadre saranno valutate in base alle tecniche di primo soccorso applicate quindi l’approccio alla scena, le valutazioni iniziali, l’organizzazione del lavoro di squadra, le priorità assegnate ai feriti, le manovre di caricamento delle vittime, l’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale, la comunicazione con la centrale operativa, il giudizio dell’eventuale gruppo con cui si collabora come ad esempio i Vigili del fuoco, le Forze dell’Ordine, il Soccorso Alpino. Non saranno utilizzati nelle valutazioni, fatta eccezione per la rianimazione cardio polmonare, protocolli di intervento specifici, ma si seguiranno le regole generali per le operazioni di soccorso.

Nel caso si presentassero casi dove si renda necessario effettuare la rianimazione cardio polmonare, la valutazione verrà effettuata secondo le linee guida ILCOR 2015.

La gara si svolgerà domenica 30 aprile, tutti gli equipaggi iscritti affronteranno le prove previste; alla fine della giornata di gara verrà stilata la classifica e premiati i vincitori.

Come da regolamento saranno ammesse alla gara le prime 10 squadre che invieranno il modulo di iscrizione unitamente alla ricevuta del versamento della quota di partecipazione di 50 euro tramite email a astirescuegame@croceverdeasti.it; codice Iban: IT79V0608510301000000032177. L’iscrizione dell’equipaggio comprende la partecipazione alla gara, banchetto di accoglienza, pacco gara, break bag e buffet finale.

Il modulo di iscrizione e il regolamento sono disponibili sul sito web della Croce Verde Asti http://www.croceverdeasti.it/asti-rescue-game-2017/.

La Croce Verde Asti, associata Anpas, può contare sull’impegno di 250 volontari, di cui 86 donne, e 11 dipendenti grazie ai quali ogni anno svolge oltre 12mila servizi. Si tratta di trasporti di emergenza, servizi ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite e terapie e interventi di protezione civile con una percorrenza di 264mila chilometri. Il parco automezzi dell’associazione è composto da 9 autoambulanze, 4 mezzi attrezzati per trasporto disabili e 3 autoveicoli per servizi socio sanitari

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile. Anpas Piemonte è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extra ospedaliero.

Grugliasco (To), 1 aprile 2017

