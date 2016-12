A gennaio corso per aspiranti volontari 118 alla Croce Bianca Ceva

La Croce Bianca Ceva organizza per lunedì 9 gennaio, alle ore 21, presso la sede della Croce Bianca in via della Repubblica 11 a Ceva, un incontro informativo per presentare il corso gratuito per aspiranti volontari soccorritori 118

Il corso è riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte, secondo lo standard formativo regionale. Inoltre, all’interno dello stesso percorso formativo è prevista l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

Le lezioni avranno una cadenza bisettimanale e riguarderanno diversi argomenti tra cui il Sistema di emergenza-urgenza 118, i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa. Il corso è diviso in una parte teorica di 50 ore complessive a cui vanno ad aggiungersi altre 100 ore di tirocinio pratico protetto di affiancamento a personale più esperto.

Presidente Croce Bianca Ceva, Filippo Dapino: «Il volontario soccorritore con un’adeguata formazione e conseguente certificazione della Regione Piemonte deve essere capace di operare in modo coordinato con la Centrale Operativa del Sistema Emergenza Sanitaria 118 Regione Piemonte; gestire l’organizzazione di un soccorso sicuro sul luogo e durante il trasferimento; valutare le condizioni di un soggetto bisognoso di soccorso sanitario secondo i codici protocollati; prestare l’assistenza di primo soccorso sul luogo e durante il trasferimento verso la struttura sanitaria competente. La Croce Bianca Ceva invita quindi i cittadini interessati a imparare queste tecniche di primo soccorso e con la possibilità di donare parte del proprio tempo libero per aiutare gli altri, a partecipare alla serata di presentazione del corso del 9 gennaio».

Per informazioni e adesioni contattare la Croce Bianca Ceva al numero di telefono 340 1538981, email: cbceva@libero.it; www.crocebiancaceva.it/.

La Croce Bianca Ceva, aderente ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) può contare su 95 volontari, di cui 34 donne, e 10 dipendenti. Nell’ultimo anno l’Associazione ha svolto oltre 7mila servizi con una percorrenza di circa 332mila chilometri. Il parco automezzi è composto da otto autoambulanze e un mezzo attrezzato per trasporto disabili e quattro autoveicoli per servizi socio sanitari.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 79 associazioni di volontariato con 8 sezioni distaccate, 9.272 volontari (di cui 3.269 donne), 5.759 soci sostenitori, 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 440mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 14 milioni di chilometri utilizzando 394 autoambulanze, 157 automezzi per il trasporto disabili, 237 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile, 5 imbarcazioni e 7 unità cinofile. Anpas Piemonte è Agenzia Formativa ed Ente accreditato dalla Regione Piemonte per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno in ambito extraospedaliero.

