Il 9 ottobre 2021 alle ore 16.30 presso la sede della Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Alessandria si ricorderà ciò che avvenne l’11 marzo 1911, quando un gruppo di alessandrini si riunì e costituì in forma legale l’Associazione Croce Verde di Alessandria. Nasce così un importante sodalizio per far fronte alle necessità di soccorso e assistenza di una città in forte sviluppo industriale e urbanistico.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Alessandria festeggia 110 anni di fondazione

«Le ruote delle prime barelle a mano – raccontano i responsabili della Croce Verde di Alessandria – partivano dalla sede di piazza Goito per poi trasferirsi in quella di via Guasco portando soccorso non solo agli infermi cittadini, ma partecipando attivamente anche ai soccorsi in occasione delle varie epidemie, dal colera all’influenza spagnola. Più veloci e moderne ambulanze partivano alla storica sede di Palazzo Cuttica e poi dalla moderna e accogliente sede di via Boves, anche per portare soccorso in occasione dei più grandi eventi calamitosi italiani, come i terremoti del Friuli, dell’Irpinia e non solo.

I volontari della Croce Verde furono infatti presenti ad Alba Yulia (Romania) a portare assistenza ed aiuti umanitari durante la rivoluzione del 1989.

Dai terremoti all’alluvione del 1994 che colpì pesantemente Alessandria, la Croce Verde è sempre stata al fianco della comunità cittadina e alle sue istituzioni, il sodalizio ha raccolto le richieste di aiuto dal 1911 a oggi e ne ha dato risposta. Non ultima l’emergenza sanitaria ancora in atto, che ha visto uno straordinario sforzo dei volontari impegnati nelle operazioni di soccorso e trasporto verso le strutture ospedaliere delle persone contagiate. Sono migliaia i volontari accolti dalla Croce Verde che in questi 110 anni con sacrificio e abnegazione hanno donato solidarietà nei momenti più tristi. L’impegno quotidiano di 150 volontari e di 18 dipendenti che oggi operano sia in occasione di interventi di emergenza 118 che per i trasporti sanitari in convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale e l’Azienda Ospedaliera sarà ricordato il 9 ottobre alle 16.30 presso la sede di via Boves, dove un cippo commemorativo ricorda tutti i militi volontari che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del sodalizio».

Questo importante anniversario dei 110 anni dalla fondazione della Croce Verde di Alessandria vedrà inoltre l’inaugurazione di nuovi tre automezzi per il soccorso e il ringraziamento ai volontari che tutti giorni operano silenziosamente per il bene della comunità.

Le autorità cittadine e i tanti benefattori che da sempre sostengono l’Associazione con la loro attività o il loro sostegno economico saranno con la Croce Verde a testimoniare la vicinanza della Comunità alessandrina.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 10.301 (di cui 3.986 donne), 5.509 soci, 595 dipendenti, di cui 64 amministrativi che, con 433 autoambulanze, 220 automezzi per il trasporto disabili, 260 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 493.795 servizi con una percorrenza complessiva di 16.035.424 chilometri.

