Lega del Filo d’Oro, al via i soggiorni estivi con visite guidate, giochi, bagni al mare o passeggiate in montagna

Per la stagione 2023, tornano i soggiorni estivi organizzati dalla Lega del Filo d’Oro dedicati alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, che prevedono tante attività di svago con visite guidate, giochi, bagni al mare o passeggiate in montagna.

Avviati dall’estate del 1964, anno della fondazione, “i soggiorni estivi rappresentano per chi non vede e non sente un’importante occasione di incontro, socializzazione e conoscenza: preziosi momenti di relazione per garantire una maggiore inclusione agli utenti della Lega del Filo d’Oro e per permettere loro di fare nuove esperienze, mettersi alla prova nelle proprie autonomie e superare piccole e grandi barriere”, spiega una nota.

Grazie ai soggiorni estivi “le famiglie possono trovare sollievo sapendo che i loro figli saranno affidati a personale e volontari competenti”. L’obiettivo principale è “offrire agli utenti della Fondazione l’opportunità di trascorrere momenti piacevoli e di svago in un luogo diverso dalla propria casa, dove sarà possibile incontrare persone provenienti da tutta Italia, stringere legami e amicizie e divertirsi partecipando alle diverse attività ricreative in programma”.

“I soggiorni estivi rappresentano uno degli appuntamenti più attesi dai nostri utenti – dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro –. Queste iniziative consentono alle persone con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale di sperimentarsi in differenti attività e acquisire una maggiore autonomia. Inoltre, favoriscono preziosi momenti per socializzare e stringere nuove amicizie con persone che vivono in luoghi lontani, che difficilmente avrebbero l’opportunità di incontrare. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari, senza i quali tutto questo non sarebbe possibile”.

I soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro sono articolati in 7 settimane in tre regioni italiane: due settimane di soggiorno dal 17 al 24 giugno e dal 24 al 1° luglio a Senigallia (Ancona); tre settimane di soggiorno dal 9 al 16 luglio, dal 16 al 23 luglio e dal 23 al 30 luglio a Roseto degli Abruzzi (Teramo); due settimane di soggiorno dal 27 agosto al 3 settembre e dal 3 al 10 settembre a Pinzolo (Trento). Durante ogni settimana di soggiorno verranno organizzate escursioni e attività sportive, socio-ricreative e ludiche.

“I volontari rappresentano, sin dalla sua costituzione, una componente fondamentale della Lega del Filo d’Oro: con la loro preziosa disponibilità, supportano le persone sordocieche nel vivere momenti di socialità, fare nuove esperienze e relazionarsi con ciò che li circonda.

La loro presenza ai soggiorni estivi è necessaria per garantire un rapporto di uno a uno con gli utenti e quindi assistenza costante, accompagnamento e supporto nella comunicazione”, conclude la nota.