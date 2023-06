Nuovo decreto invalidi e disabili, le misure che saranno contenute e quando sarà emanato dal Governo Meloni

PUBBLICITA

Quali sono le nuove misure del decreto invalidi e disabili e quando sarà emanato dal governo Meloni? Dopo le misure per invalidi e disabili contenute nel Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso primo maggio, si prepara ad essere emanato il nuovo decreto per invalidi e disabili con misure specifiche. Vediamo quali sono.

Dopo la prima approvazione del ddl anziani che anticipa le misure specifiche per invalidi e disabili, le misure del Decreto Lavoro per disabili, che prevedono incentivi per le assunzioni di persone con disabilità di età compresa fra i 18 e i 35 anni, e nuovo fondo per le attività socio-educative per i minori e destinato a sostenere i Comuni per iniziative socio-educative loro rivolte, e la proroga dello smart working per i fragili dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, si attende la presentazione ufficiale del nuovo decreto invalidità per una riforma della Legge 104.

Il decreto per disabili e invalidi rientra tra i provvedimenti voluti dal Pnrr nell’ottica di un miglioramento delle condizioni di vita non solo di invalidi e disabili ma anche dei relativi familiari che si occupano della loro assistenza.

Il decreto per disabili e invalidi dovrebbe, infatti, contenere misure volte ad agevolare le condizioni di vita quotidiana di disabili e invalidi, prevede nuove agevolazioni e fondi da destinare alla pratica di specifiche attività per invalidi e disabili nonché per sostenere i familiari che assistono i familiari invalidi e disabili. Si auspica che nel nuovo decreto per invalidi e disabili siano anche definiti specifici aumenti per le pensioni di invalidità tanto attesi ormai da tempo ma che, molto più probabilmente, se decisi, rientreranno nella prossima Manovra Finanziaria 2024.

Le nuove misure del decreto per disabili e invalidi seguiranno le semplificazioni già approvare delle procedure per invalidi e disabili che, tra le altre, prevedono:

semplificazioni per autorizzazioni, concessioni, contributi, agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche e la mobilità, accesso alle prestazioni, ai programmi ai servizi socio-assistenziali, di istruzione, formativi e di inclusione lavorativa, socio-sanitari, sanitari e di assistenza protesica e riabilitativa;

semplificazione dei procedimenti per l’attivazione e l’esercizio delle misure di protezione giuridica per persone con disabilità, coinvolgendo anche i familiari che se ne prendono cura;

semplificazioni per i familiari che assistono congiunti con disabilità, con contestuale riduzione degli oneri amministrativi a carico dei familiari che assistono congiunti con disabilità, con patologie croniche o rare e dare precedenza nell’accesso a servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-sanitari, inclusi quelli a sportello e su prenotazione;

semplificazione dei procedimenti di rilascio e impiego, anche attraverso delega, della firma digitale e della identità digitale garantendo piena accessibilità ai relativi servizi da parte di tutte le persone con disabilità fisica, sensoriale, anche senza di figure di protezione giuridica e delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica.

Stando a quanto riportano le ultime notizie, il nuovo decreto per anziani e invalidi dovrebbe essere emanato dal Governo Meloni entro la fine del mese di Settembre, al più i primi giorni del prossimo mese di Dicembre.