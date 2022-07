Turismo, Campidoglio abolisce tassa di soggiorno per i disabili

PUBBLICITA

di Manuela Pelati

Plauso di Federalberghi: «È un segnale di attenzione alla categoria importante — commenta il direttore generale Tommaso Tanzilli. Si era arrivati all’assurdo che sulla tassa più alta d’Europa si pagavano le commissioni». Il Comune effettuerà lo stralcio agli albergatori nel momento in cui riversano la tassa di soggiorno incassata dai turisti. Un balzello che è di 3,5 euro al giorno per persona per b&b, case e appartamenti per vacanze brevi con siti web tipo Airbnb, mentre è di 2 per campeggi e fino a 5 euro per gli hotel di lusso. In pratica su un incasso annuale di 2 milioni di euro, lo stralcio sarà di più di 20 mila euro. «Un albergatore potrà pagare un dipendente in più» chiarisce Tanzilli.