PUBBLICITA

Addio a John Warnock , co-fondatore di Adobe nonché papà del formato PDF che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione

di Luca Bucceri – Virgilio

PUBBLICITA

John Warnock, co-fondatore di Adobe nel 1982, è morto all’età di 82 anni. Ad annunciare la morte dell’uomo è stata la stessa società per cui, negli ultimi 40 anni, è stato tra i più grandi innovatori e tra le menti più geniali tanto da creare il famoso formato PDF.

Addio a John Warnock

La notizia della morte di Warnock è stata data da Adobe in una lunga nota pubblicata sul proprio sito in cui è stato ricordato l’incredibile apporto dell’uomo che nel 1982 co-fondò l’azienda insieme a Charles Geschke. Secondo quanto si apprende, Warnock è morto sabato 19 agosto 2023.

“È con profonda tristezza che Adobe condivide la scomparsa dell’amato co-fondatore dell’azienda Dr. John Warnock” si legge nella nota, col Ceo Shantanu Narayen che ha mandato successivamente una mail a tutti i dipendenti dell’azienda ricordando Warnock come un uomo la cui “brillantezza e le innovazioni tecnologiche hanno cambiato il mondo“.

E Narayen prosegue: “La sua visione e passione hanno permesso ad Adobe di offrire innovazioni rivoluzionarie come Illustrator, l’onnipresente formato di file PDF e Acrobat, Photoshop e Premiere Pro, definendo l’era del desktop e scatenando creatività e opportunità per milioni di persone”.

Chi era John Warnock

Originario di Salt Lake City, Warnock era un ingegnere elettronico e informatico, laureato tra l’altro anche in matematica e filosofia nello Utah.

Riconosciuto come uno dei più grandi inventori della sua generazione, con un impatto significativo sul mondo della comunicazione, tra parole, immagini e video, Warnock nel 2009 era stato insignito della National Medal of Technology and Innovation da parte dell’allora presidente Usa Barack Obama per aver rivoluzionato e democratizzato l’editoria.

Warnock ha guidato il gruppo tecnologico di Adobe fino al 2000, continuando poi come presidente del consiglio di amministrazione fino al 2017.

Il papà del PDF

Tante sono le innovazioni tecnologiche che si devono a Warnock, ma la più grande è di certo quella legata al Portable Document Format, ovvero il PDF. Nel 1993, insieme all’amico e co-fondatore Charles Geschke, morto nel 2021 a 82 anni, Warnock mise a punto un nuovo linguaggio di descrizione di pagina che rivoluzionò il mondo.

Oggi, a 30 anni da quell’invenzione, il formato PDF è utilizzato da organizzazioni governative, aziende e persone in tutto il mondo per uno scambio di documenti universale e affidabile.

Ma a Warnock si deve anche il linguaggio di stampa chiamato Adobe PostScript, così come Reader, Photoshop, Creative Suite, Acrobat e Dreamweaver.