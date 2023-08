PUBBLICITA

Fin troppe volte gli animali con difficoltà motorie sono considerati inutili e non vengono neppure considerati alla stregua di un normale animale domestico. Invece anche questi animali meritano di essere amati e proprio come tutti gli altri hanno diritto ad un trattamento speciale.

PUBBLICITA

Salima Kadaoui è una donna che ha saputo rendere felici molti cani bloccati sulla sedia a rotelle. Per queste creature vivere alcune situazioni, come una corsa sulla spiaggia, sembrava una fantasia irrealizzabile.

Grazie a lei, invece, questo sogno è divenuto realtà. Salima è la proprietaria del SFT Animal Sanctuary di Tangeri, un rifugio per animali del Marocco che si occupa di aiutare tutte le creature in difficoltà. Nel corso della sua vita questa donna ha dato supporto a centinaia di animali, cambiando la loro vita e offrendogli tante opportunità.

Nel suo rifugio sono ospitati anche diversi cani con disabilità motorie. Questi animali erano senza fissa dimora e la loro esistenza era incredibilmente dura. Invece, da quando sono stati accolti da Salima, tutto ha assunto un altro aspetto e per ogni problema è stata escogitata una soluzione.

Un giorno questa donna gentile ha pensato di far vivere a questi dolci animali una giornata diversa dal normale. Così, dopo averli opportunamente preparati, li ha portati su una spiaggia, lasciandoli liberi di correre e giocare sulle loro sedie a rotelle.

Una volta sul posto gli animali erano al massimo dell’eccitazione e sembrava che non fossero mai stati così felici prima di allora. Per Salima, guardarli giocare è stato un vero toccasana e si è sentita incredibilmente gioia per aver preso quella decisione.

Foto e video di quella giornata sono stati caricati in rete, per mostrare al mondo intero l’euforia di quegli animali. Migliaia di persone sono state contagiate dall’allegria di quegli animali e osservarli mentre si divertivano spensierati era una gioia per l’anima.

Salima è una donna che ha preso seriamente a cuore la sua missione sulla terra e finché ne avrà la possibilità continuerà ad aiutare tutti gli animali in difficoltà, facendoli sentire amati e desiderati come nessun altro aveva mai fatto prima.

di Paola Musso – Video Virali