Torna ‘Natale al Gemelli‘. Per tutto il giorno nella Hall del Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, personaggi del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo celebreranno in ospedale il prossimo arrivo della festa più bella in musica e allegria, insieme ai degenti e ai loro familiari, ma anche a medici, operatori sanitari, associazioni di volontariato e studenti dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina.

‘Natale al Gemelli’ – giunto alla settima edizione – è promosso dalla Fondazione Policlinico Gemelli e ideato da Giorgio Meneschincheri, responsabile dell’Ufficio relazioni esterne ed eventi, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato che operano nei reparti dell’ospedale. Tanti i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo ‘amici del Gemelli’ che hanno confermato la loro presenza: Mara Venier, Andrea Lucchetta, Giacomo Giretto, Vincent Candela, Nicola Pietrangeli, Nicola Piovani, Lillo & Greg, Antonio Giuliani, Catena Fiorello, Max Giusti, Sebastiano Somma, Bianca Guaccero, Andrea Perroni, Filippo Bisciglia, Gianni Rivera, Adriana Volpe, Milena Miconi, Francesca Piccinini e Monica Setta. Conducono la manifestazione Veronica Maya, conduttrice televisiva, e Myriam Fecchi, autrice e conduttrice Rtl 102.5. ‘Natale al Gemelli’ – giunto alla settima edizione – è promosso dallaresponsabile dell’Ufficio relazioni esterne ed eventi, in collaborazione con numerose associazioni di volontariato che operano nei reparti dell’ospedale. Tanti i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo ‘ache hanno confermato la loro presenza:, conduttrice televisiva, e, autrice e conduttrice Rtl 102.5.

Ad aprire la festa le musiche del concerto di Natale ‘…una nota per l’endometriosi…’, dedicato alle donne affette da questa patologia, poco conosciuta, ma con forte impatto sociale. L’iniziativa quest’anno è dedicata alle adolescenti e alle giovani donne per dare forza e continuità al progetto: ‘Endometriosi profonda a scuola – Un disagio per le adolescenti’. Le musiche, tratte dalle più belle colonne sonore di film, saranno eseguite da Cristiana Polegri (sax e voce), Andrea Montepaone (pianoforte), Rossella Zampiron (violoncello), Sergio Vitale (tromba).

In programma anche numerose esibizioni di danza con Fly Dancing Academy, pianoforte con ‘Gli amici Cucciolotti’ del cantautore Enrico Giaretta, ma anche lo spettacolo di magia del Magomarte, quello dei Clown dottori dell’Associazione Andrea Tudisco, e le esibizioni musicali con repertorio di canti natalizi della Gospel Choir, di Layla, della Scuola elementare Lambruschini, del Coro Kol-Rinà di Roma e dei bambini diversamente abili che si esibiranno con il linguaggio dei segni. Grande attesa per la presenza del campione di Freestyle di moto Vanni Oddera e per lo spettacolo dei Supereroi Disney che porteranno allegria per tutti.

Inoltre, con una settimana di anticipo rispetto all’uscita nelle sale, alle 17.30 nella sala cinematografica MediCinema del Policlinico verrà proiettato ‘Spie sotto copertura’, il nuovo film d’animazione della 20th Century Fox. Per i piccoli pazienti che non potranno raggiungere la Hall, Babbo Natale distribuirà regali nei reparti di degenza.

www.adnkronos.com/