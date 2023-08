Il ballerino sordo è campione italiano di danza: “Quando volteggio non mi sento disabile”

PUBBLICITA

Cosimo Damiano Germinario ha 16 anni e vive a Molfetta. La sua passione è iniziata fin da piccolo: “Un apparecchio acustico mi consente di avvertire il 20% dei suoni, ma medici e istruttori non si spiegano come possa sentire il ritmo”

PUBBLICITA

Sogno di arrivare al prossimo Mondiale e perché no, di partecipare a un talent in televisione”. Cosimo Damiano Germinario, ballerino 16enne di Molfetta, audioleso, in meno di un mese ha conquistato due medaglie (una d’oro e l’altra d’argento) nel corso dei campionati nazionali di danza sportiva che si sono svolti a Rimini tra giugno e luglio scorsi. Ma pensa già ai prossimi traguardi: “Quando volteggio mi sento come i normodotati, senza nessuna disabilità, e mi emoziono tantissimo”.

di Daniele Leuzzi