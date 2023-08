India: Rahul Gandhi reintegrato in Parlamento

PUBBLICITA

Il leader dell’opposizione torna dopo sospensione sentenza

NEW DELHI, 07 AGO – Il principale leader dell’opposizione in India Rahul Gandhi è stato reintegrato in Parlamento oggi dopo che la Corte suprema del Paese la scorsa settimana aveva sospeso la sua condanna per diffamazione relativa ai suoi commenti politici sul primo ministro Narendra Modi.

La sospensione di Gandhi, che durava da marzo, “ha cessato di operare con riserva di ulteriori ordini del tribunale”, ha dichiarato in un comunicato Utpal Kumar Singh, segretario generale della Camera bassa del Parlamento. (Ansa)