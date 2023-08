Nokia scommette ancora sui telefoni “stupidi”

PUBBLICITA

C’è ancora spazio per i cosiddetti feature phone, o dumb phone (in contrapposizione agli smart phone), un tempo noti semplicemente come “cellulari”?

Secondo Nokia, che su quel tipo di telefonini aveva costruito tutta la propria fortuna, sicuramente sì, tanto che l’azienda ha appena presentato la terza incarnazione del Nokia 130 e del Nokia 150, due esemplari di questa categoria di apparecchi. L’articolo continua qui sotto.