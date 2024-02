Calciatori con disabilità, a Coverciano la consegna dei diplomi alle allenatrici e agli allenatori abilitati

La chiusura del loro percorso didattico per i neo tecnici è avvenuta all’interno di un convegno. Brunelli: “Orgogliosi del percorso intrapreso”

Una giornata che difficilmente dimenticheranno e che suggella un percorso formativo iniziato lo scorso settembre e che in totale ha avuto un programma didattico di 82 ore di lezione: nell’affascinante e iconica cornice dell’aula magna di Coverciano – dove si formano tutte le figure professionali in ambito calcistico – questa mattina i neo allenatori e le neo allenatrici per calciatori e calciatrici con disabilità hanno ricevuto il diploma che suggella la conclusione del loro percorso, essendo diventati allenatori paralimpici abilitati dal Settore Tecnico.

“Sono davvero contento – ha sottolineato il segretario generale della FIGC, Marco Brunelli – di essere qui oggi, in una giornata che rappresenta il percorso bellissimo che continua ad essere affrontato e che ogni giorno che passa si arricchisce di esperienze. Si tratta del primo corso effettuato che consente di ottenere la qualifica di allenatore. La Federazione è orgogliosa di quello che tutti insieme stiamo compiendo e spero che anche voi siate orgogliosi di quello che state facendo”. Brunelli ha quindi portato i saluti del presidente federale Gabriele Gravina e del presidente della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, Franco Carraro, oltre a quelli del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

La consegna dei diplomi è stata effettuata al termine di un convegno – organizzato dalla DCPS in collaborazione con AIAC e con il Settore Tecnico federale – dal titolo ‘Allenatori e allenatrici per calciatori e calciatrici con disabilità’ a cui sono intervenuti Maria Iole Volpi, Mario Petrosino, Daniela Sepio e Samuele Robbiani. Oltre al responsabile nazionale della DCPS, Giovanni Sacripante, al convegno erano inoltre presenti gli allievi del corso per Responsabile di Settore Giovanile, inaugurato proprio questa mattina a Coverciano, che hanno assistito alla conferenza come parte del programma didattico.

“I miei ringraziamenti – ha commentato il vice presidente dell’AIAC, Pierluigi Vossi – vanno ai compagni di viaggio di questo cammino, la DCPS e il Settore Tecnico. Questa giornata è caratterizzata da una parola: sensibilità. In questo corso si è pensato alla funzione sociale, non solo alla metodologia, e questa visione del calcio è sempre stata quella sposata da Renzo Ulivieri”.

Il segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, ha portato i saluti del presidente Albertini, che è “solito usare una parola: contaminazione, di persone che vengono da mondi diversi. Una parola che oggi calza a pennello”.

Il vice presidente dell’AIA, Alberto Zaroli, ha portato i saluti del suo presidente, Carlo Pacifici: “In questi anni, alle finali nazionali della DCPS erano presenti anche arbitri di Serie A. Adesso vogliamo portarli anche nelle sfide delle fasi regionali. È importante non solo per voi, ma anche per noi: voglio che si vada ad arbitrare il calcio vero, quello dei sorrisi”.

Un saluto è stato quindi portato anche da Maurizio Francini, direttore del Centro Tecnico Federale di Coverciano che ha ospitato il convegno, e dal segretario generale del Comitato Italiano Paralimpico, Juri Stara: “Mi sento di ringraziare la FIGC, in tutte le sue componenti, perché ha saputo avere una visione”.

Di seguito, l’elenco di tutti i neo allenatori abilitati dal Settore Tecnico:

Andrea Balletto, Domenico Bencivenga, Giusi Burgio, Marco Calcinaro, Serena Caleffi, Antonio Caprio, Franco Cassani, Stefano Cavalli, Giovanni Cerciello, Fabio Cimino, Danilo Civardi, Giulio Cosaro, Andrea Croia, Gianluca D’Angelo, Stefano Dario, Gioia De Tomassi, Enza Deiana, Stefano Doimo, Antonio Farris, Dino Ferrari, Luigi Ferri, Giovanni Fiorelli, Sabina Gandini, Marco Governato, Laura Grandinetti, Alessandro Guadagno, Antonello Muto, Fiorenzo Pala, Donatello Paone, Fabio Petti, Daniele Pinsi, Michele Pugliese, Rossella Soriga, Christian Simone Sozzo, Alfonso Tangredi, Giuseppe Telesca, Furio Tripicchio, Salvatore Viscovo e Simone Zenga.

Redazione FIGC Coverciano