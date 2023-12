Milano-Cortina: Locatelli firma protocollo per accesso disabili

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Presidente della FISH Vincenzo Falabella e il Presidente della Fand Nazaro Pagano hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per “migliorare l’accessibilità, la fruibilità e l’inclusività dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026 e del Paese ospitante”.

PUBBLICITA

Il protocollo ha l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale già in corso per avviare azioni sinergiche per migliorare l’accessibilità universale, la fruibilità degli eventi sportivi, dei servizi, della mobilità, del turismo e della cultura, dell’informazione e della comunicazione, del volontariato e della formazione. “I Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 sono una grande sfida, ma anche una grande opportunità da cogliere – spiega il Ministro Alessandra Locatelli – dobbiamo migliorare soprattutto l’accoglienza, l’informazione, l’accessibilità e la fruibilità del nostro Paese e questa occasione è fondamentale per garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e ricreativa del nostro Paese.

Sono convinta che ci sia molto lavoro da fare ma anche che questa leva potrà incentivarci ad affrontare al meglio questa e le altre sfide che ci attendono per il futuro”. Per Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 “Il protocollo d’intesa firmato con il Ministero per le disabilità e le Federazioni Nazionali segna una tappa cruciale nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Tutte le esperienze del passato ci dicono che il massimo evento sportivo può fungere da catalizzatore per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e l’inclusività delle sedi che ospiteranno i Giochi e più in generale del sistema Paese nel suo insieme.

Quanto annunciato oggi rappresenta il pilastro su cui, insieme alle istituzioni, possiamo costruire una legacy materiale e immateriale fondamentale per l’Italia. A nome del Comitato Organizzatore ringrazio la Ministra Alessandra Locatelli e tutte le persone che hanno lavorato a questo accordo per gli importanti impegni programmatici assunti in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026”. “Le Paralimpiadi rappresentano un palcoscenico importante per affermare i diritti delle persone con disabilità.

Attraverso lo sport, gli atleti con disabilità possono essere volano di un messaggio per una società inclusiva e accogliente. Queste manifestazioni ci ricordano che le barriere possono essere abbattute e che sotto il profilo di impatto sociale potranno sicuramente aiutare a cambiare la cultura e l’approccio ai temi della disabilità all’interno del nostro Paese”, sottolinea il Presidente della FISH Vincenzo Falabella. “I Giochi olimpici e paralimpici invernali sono certamente un appuntamento importante – spiega il presidente Nazaro Pagano -. FAND ha ritenuto di cogliere significativamente l’opportunità di sottoscrivere un protocollo d’intesa con Fondazione Milano Cortina 2026, con il Ministro per le Disabilità e la FISH, per sviluppare sinergie e iniziative atte a migliorare una piena accoglienza per le tante persone con disabilità e le loro famiglie, che intendano seguire i giochi. Vivere in modo inclusivo un momento così importante realizza una nuova visione culturale verso i temi della disabilità.

Grande merito alla Ministra Locatelli che ha saputo, come sempre, cogliere tutte le opportunità per mettere al centro la persona con disabilità e la famiglia, nonché coinvolgere in modo significativo le rappresentanze federate delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità”. (AGI)

RED/RAP

Redazione Quotidianocontribuenti