Torna a Fermo “Finalmente in pista”, l’evento motoristico per persone disabili

Si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre presso il kartodromo “Dino Ferrari”

Torna l’evento motoristico che vede protagoniste persone disabili. Il 30 settembre e il 1 ottobre, l’appuntamento con “Finalmente in pista” è al kartodromo Dino Ferrari di Fermo, Contrada Ete Palazzina, per due giornate di corse sui Go-Kart, che coinvolgono persone paraplegiche, tetraplegiche, con problemi cognitivi e, da quest’anno, non vedenti. A organizzare la manifestazione, alla sua terza edizione, è l’Associazione Paraplegici delle Marche odv con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio regionale delle Marche. Collaborano alle corse motoristiche le associazioni Asbi, Abili Disabili e il comitato regionale Asc.

Si inizia nel pomeriggio di sabato 30 settembre, con il raduno delle 13,30. Domenica 1 ottobre giornata piena, con attività dalle 8,30 alle 18,30. Ci saranno quattro Go-Kart per paraplegici, uno per tetraplegici, tre bi-posto, un tri-posto e, novità più importante dell’anno, scenderà in pista anche un Go-Kart biposto per persone non vedenti, con guida assistita. “Chi prima era trasportato, ora diventa protagonista e grazie all’utilizzo di caschi con interfono integrato, potranno essere guidati e sostenuti”, spiega Federico Dubini, consigliere dell’Associazione Paraplegici delle Marche. Corse e piloti saranno assistiti dallo staff della Wheelchair Karting, associazione specializzata in Kart terapia, che svolge queste attività in molti circuiti d’Italia e gode già di notorietà e seguito.

“Finalmente in pista ha un forte coinvolgimento delle associazioni regionali che rappresentano e tutelano il mondo della disabilità – continua Federico Dubini – L’evento è anche un’occasione per instaurare nuove relazioni sociali tra i vari attori presenti, partecipanti, genitori, organizzatori, aziende private e i rappresentanti delle istituzioni pubbliche”.

All’interno del circuito, nel rispetto delle misure di sicurezza, i partecipanti saranno formati sulle modalità d’utilizzo dei Go-Kart e, per chi guida autonomamente, sul posizionamento nei mezzi grazie all’assistenza dello staff della Wheelchair Karting. Non solo. Saranno messi a disposizione altri Go-Kart biposto, guidati da personale esperto, per offrire l’opportunità di scendere in pista come passeggeri a chi non è in grado di guidare. Per tutta la durata dell’evento, all’interno della struttura ci saranno stand promozionali, attività sportive e d’intrattenimento. La partecipazione è gratuita, grazie al sostegno di Associazione Paraplegici delle Marche.

Per informazioni: 65000giri@gmail.com, 339 2652833 Federico, 340 8702185 Tony.

