Sottotitolazione per non udenti, i sindacati attaccano la Rai: «Sette lavoratrici a casa senza stipendio»

Lavorano nel quadro dell’appalto sulla sottotitolazione per i non udenti dei programmi Rai.

Ma ora sette lavoratrici, tutte donne che si occupavano di rendere comprensibili i programmi a chi non può sentire, rischiano di restare a casa. Lo riporta l’associazione Stampa romana, che in una nota ripercorre la vicenda. «Senza lavoro e senza stipendio – scrivono dal sindacato -: questo il destino che la Rai ha decretato per 7 lavoratrici in appalto, addette al servizio di sottotitolazione dei programmi tv per non udenti. Un fatto gravissimo che avviene proprio mentre la commissione di Vigilanza Rai discute il contratto di servizio, testo che alla sottotitolazione per non udenti riconosce un valore centrale per l’inclusione delle persone sorde».