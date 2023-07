“Nuota con noi”: si conclude la gara inclusiva e la qualificazione paralimpica

PUBBLICITA

Anche questa estate, nella splendida cornice di San Giovanni Li Cuti, si è svolta la manifestazione sportiva “Nuota con noi”, organizzata dall’associazione Life Onlus, in collaborazione con la FINP, con il patrocinio del Comune di Catania.

PUBBLICITA

Domenica 9 luglio, la gara amatoriale inclusiva, giunta ormai alla sua quindicesima edizione, è stata caratterizzata anche dalla qualificazione ai campionati nazionali FINP di nuoto paralimpico in acque libere. Una mattinata di festa e di vera inclusione, che ha visto la partecipazione di atleti con disabilità e non, ma anche di numerosi giovani con tanta voglia di divertirsi, mettersi in gioco e vivere un’esperienza di sana competizione e di condivisione.

FINP 1 di 3

Questi sono i primi assoluti della XV edizione “Nuota con noi”: 1° FIN 1500 mt Urzì Mattia; 1° FIN 3000 mt Maggiore Rosaria Maria; 1° FINP 500 mt Di Dio Gabriele; 1° FINP 1500 mt Fresta Denise; 1° FINP 3000 mt Patanè Rosario.

La gara, sponsorizzata da numerosi enti, si è conclusa con la premiazione: premi e gadget sono stati messi a disposizione dagli sponsor aderenti all’iniziativa

«Conclusa la manifestazione “Nuota con noi”, l’Associazione Life Onlus propone numerosi eventi estivi dedicati allo sport, all’inclusione e all’abbattimento delle barriere – spiega Martino Florio, presidente dell’Associazione Life Onlus -. Il prossimo 23 luglio, ad Acireale, si svolgerà la XV edizione di “Una vita da Fiaba”, con una sfilata inclusiva e tante premiazioni in favore di atleti e di coloro che si sono adoperati per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali».

Alessandra Mercurio

Addetto stampa Associazione Life Onlus