XVI edizione di “Una vita da Fiaba”: il 30 agosto, la conferenza stampa

Venerdì 30 agosto, alle 10:30, presso il Comune di Riposto, si terrà la conferenza stampa di “Una vita da Fiaba”. L’evento, organizzato dall’Associazione Life Onlus con il patrocinio del Comune, avrà luogo presso il Porto dell’Etna di Riposto, domenica 1 settembre, alle 20:30.

La XVI edizione di “Una vita da Fiaba” vedrà protagonisti tanti ragazzi in una coloratissima sfilata inclusiva. Infine, come ogni anno, numerose premiazioni per gli atleti paralimpici e per coloro che hanno promosso iniziative lodevoli per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.

Tra gli ospiti della serata, i cantautori Bellamorèa, il soprano Daniela Rossello, il cantautore NEMA, l’attore Gino Astorina. Conduce la serata Emanuele Bettino.

Alessandra Mercurio

Addetto stampa Associazione Life Onlus