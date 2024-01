Sussidi disabili, la Lega: ‘Nessun taglio. Pronti ad integrare con nuovi servizi’

PUBBLICITA

Mentre le associazioni e i consiglieri di opposizioni protestano contro i tagli della giunta lombarda alle misure di sostegno per persone con disabilità grave e gravissima, in aula del consiglio regionale la maggioranza ha presento una contro mozione in risposta a quella depositata dai partiti di minoranza, secondo la Lega infatti, le opposizioni avrebbero strumentalizzato la questione, non si parlerebbe, infatti, di tagli ma di una rimodulazione dovuta ad un’integrazione maggiore di servizi.

La rimodulazione dei servizi dovrebbe entrare in vigore dal primo di giugno, data entro la quale la maggioranza vorrebbe arriva pronta con servizi integrativi per non lasciare in difficoltà circa 7 mila famiglie lombarda interessare dal provvedimento. Se così non fosse l’ipotesi è quella della richiesta di una proroga.

