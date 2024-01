Regno Unito, presto si entrerà senza passaporto: “Basterà il riconoscimento facciale”

L’annuncio della polizia britannica: “Avremo una frontiera molto più rapida, intelligente e fluida”. Ma il documento di riconoscimento servirà comunque prima di viaggiare. E nei prossimi mesi le trasferte tra Ue e Uk saranno più complicate: ecco perché

LONDRA – Presto agli stranieri e agli italiani che vogliono entrare nel Regno Unito non servirà più mostrare il passaporto, ma basterà il riconoscimento facciale.

Ad annunciarlo è il direttore generale della polizia di frontiera britannica, Phil Douglas, che ha spiegato come nel prossimo futuro anche oltremanica ci saranno “gates” di ingresso avveniristici come già avviene a Dubai o in alcuni aeroporti australiani: “Così avremo una frontiera notevolmente più rapida, intelligente e fluida, con molti meno ritardi e disagi”, ha spiegato Douglas al Times.

Redazione Repubblica

dal nostro corrispondente Antonello Guerrera