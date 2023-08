Il Ministro della Disabilità in visita a “La casa di Mario”: “Realtà importante per il territorio”

PUBBLICITA

Orbetello (Grosseto). Ieri pomeriggio il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha visitato “La Casa di Mario” a Orbetello, progetto dell’associazione “Oltre lo sguardo Aps”, impegnata dal 2006 al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie in Toscana e nel Lazio.

“È stata un’occasione molto importante per conoscere da vicino l’attività che l’associazione realizza per il ‘Durante e Dopo di noi’ dei ragazzi più fragili – spiega il Ministro –, un luogo di accoglienza e di condivisione, un posto sicuro e familiare dove i ragazzi possono sentirsi a Casa. È fondamentale saper cogliere pienamente i bisogni, e strutturare percorsi di vita specifici per ognuno dei ragazzi ospiti della struttura.

Si tratta di una realtà preziosa per le famiglie e per l’intera comunità. Mi auguro che ‘La Casa di Mario’ possa proseguire la sua attività in maniera sempre più sostenuta dal territorio e soprattutto che possa concretizzarsi in maniera diffusa la realizzazione dei Progetti di Vita e del budget di progetto per ricomporre risorse, servizi e azioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale per garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie una vita piena, dignitosa e sempre più partecipata, come previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità”.

La visita

Nel corso della visita il Ministro ha incontrato i ragazzi, accompagnata dal presidente dell’associazione Elena Improta, che negli ultimi giorni aveva iniziato lo sciopero della fame a seguito di una difficile vicenda personale e giudiziaria, e con la quale ha potuto parlare di vari temi che riguardano l’assistenza, le famiglie, la Legge 112/2016 e il rapporto con gli enti territoriali.

