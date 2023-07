A San Benedetto del Tronto seconda spiaggia per persone disabili

PUBBLICITA

L’arenile di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sempre più accessibile

PUBBLICITA

È stata inaugurata la seconda “Spiaggia Libera Tutti”, una porzione ad alta accessibilità situata tra le concessioni 107 e 108 in corrispondenza del largo Gaetano Spalvieri, a pochi metri dalla rotonda di Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli e la Sentina.

Si tratta di una spiaggia dotata di equipaggiamenti che facilitano la fruibilità dello spazio e la balneazione a chi è in condizione di ridotta mobilità, anche solo temporanea (ad esempio chi ha subito un infortunio), ma anche a famiglie con passeggini.

Dispone di bagno e doccia per disabili, passerella mobile con elementi modulari che collega la zona attrezzata con il mare, “isole” di sosta ombreggiate in adiacenza della passerella, sedie Job ed altri ausili. E’ stata realizzata dall’Impresa Sociale “Comete” grazie a un investimento comunale di 50mila euro, a cui si sono aggiunti i fondi del progetto “Marche for all” finanziato dall’Ufficio per le Politiche Sociali in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, e a un cofinanziamento della Regione Marche.

Si tratta del secondo spazio sul litorale sambenedettese ad alta accessibilità dopo quello inaugurato alcuni anni fa a metà lungomare, tra le concessioni 42 “La Siesta” e 44 “La Promenade”. Come la prima, anche questa spiaggia è stata affidata in gestione al Comitato locale della Croce Rossa Italiana. La spiaggia è stata dedicata a Mattia Capriotti, un giovane morto poche settimane fa in un incidente stradale a Monteprandone. “Abbattere le barriere architettoniche – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – è un punto focale del nostro programma di mandato”.

Analoga iniziativa è stata presa dal Comune di Falconara Marittima (Ancona), dove sono partiti nei giorni scorsi i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche alla spiaggia di Rocca Mare. Prevista la realizzazione di uno stallo riservato ai veicoli al servizio delle persone invalide, un percorso lastricato fino alla riva del mare, uno scivolo e la sedia Job. (ANSA)