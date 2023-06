Carta europea della disabilità: incontro informativo al Laboratorio comunale

PUBBLICITA

LECCE – Esiste un documento che consente alle persone con disabilità di usufruire su tutto il territorio europeo di alcune agevolazioni: si chiama “European Disability Card” e sarà l’oggetto di un incontro in programma mercoledì 28 giugno presso il Laboratorio comunale per l’accessibilità che ha sede in viale De Pietro.

L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti intitolato “Incontri informativi per conoscere i nostri diritti” organizzati dall’ufficio del Garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Lecce, Piergiorgio Provenzano. Al primo incontro, fissato per le 18, parteciperanno anche il sindaco, Carlo Salvemini e l’assessora al Welfare, Silvia Miglietta.

Le agevolazioni sono regolate da convenzioni tra enti pubblici e aziende private da una parte e i ministeri di riferimento dei vari Paesi dall’altra. In Italia la card è rilasciata dall’Inps. Anche il Comune di Lecce, di recente, ha deciso di aderire a questa rete.