W il 25 Aprile, uniti come cittadini italiani e del mondo, festeggiamo la liberazione,

grazie ai partigiani e tanta gente comune, che ci hanno liberati dagli invasori e conquistato la libertà.

W la bella Italia democratica, libera dagli oppressori e dittatori,

grazie a una classe politica seria, che ci ha scritto la costituzione più bella del mondo.

W il nostro Servizio Sanitario Nazionale pubblico, che con articolo 32 della nostra costituzione,

dove cita che il diritto alla salute, sia garantito a tutti i cittadini e in eguale misura.

W la scuola pubblica, sia organizzata per fare in modo che il diritto all’istruzione,

sia veramente garantito a tutti i cittadini, senza distinzione di classe sociale ed economica.

W tutte le associazioni e cittadini, che si prestano con grande volontà e responsabilità, a salvare,

in mare i migranti che fuggono da guerre , persone in cerca di pace, vanno aiutati, ospitati e integrati.

W un mondo di pace libero, da armi e guerre che sono strumenti di distruzione e di morte,

quei soldi andrebbero in vestiti per i servizi alle persone, per combattere la fame e investire per la vita.

W la nostra meravigliosa casa comune, nostra madre terra, con tutte le bellezze della natura,

va apprezzata, coltivata, rispettata e amata.

W la società libera da ogni tipo di muri, ma piena di ponti aperti agli altri,

piena di valori veri per la vita. di onestà, giustizia sociale, di amicizia e di solidarietà.

W il 25 Aprile, w la liberazione, w la democrazia, w l’Italia e w la pace.

di Francesco Lena