Pagare le tasse è un dovere bello

Le tasse servono per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, sarebbe bello se tutti pagassero il dovuto, per poter migliorare la sanità pubblica e garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini in uguale misura.

Le tasse servono per finanziare la scuola e l’istruzione, sarebbe bello se tutti pagassero il dovuto, per migliorare la scuola pubblica e il diritto all’istruzione sia garantito a tutti i cittadini in uguale misura.

Le tasse servono per finanziare i servizi socio assistenziali per bambini e adulti disabili, sarebbe bello se tutti pagassero il dovuto, si potrebbero migliorare i servizi esistenti e crearne altri di nuovi efficienti.

Le tasse servono per finanziare i servizi socio assistenziali per anziani non autosufficienti, sarebbe bello se tutti pagassero il dovuto per finanziare il miglioramento dei servizi esistenti e crearne altri di nuovo efficienti.

Le tasse servono per finanziare la costruzione di una pensione, sarebbe bello se tutti pagassero il dovuto, per poter rendere il sistema pensionistico efficiente e garantire una pensione dignitosa a tutti i cittadini.

Le tasse servono per finanziare tutte le forze dell’ordine pubblico, il loro servizio renderlo più umano ed efficiente, per garantire sempre meglio la sicurezza di ogni cittadino.

Le tasse servono per finanziare tanti servizi colturali, sociale, civili nei comuni province regioni, se tutti i cittadini facessero il dovere di pagare il dovuto si potrebbe godere di servizi migliori, pagare tutti di meno e di poter andare in giro tutti a testa alta.

Se nei cittadini, nella società verranno praticati l’onestà, la legalità, assieme ai veri valori della vita, di giustizia sociale, di uguaglianza, di solidarietà, di fratellanza e di pace, allora sarà la scelta giusta per costruire una società più umana dove si possa godere tutti di una vita serena.

di Francesco Lena

24060 Cenate Sopra (Bergamo)