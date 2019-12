“Dobbiamo stare attenti a non farci tentare dalla cupidigia “, queste sono state le parole che Papa Francesco ha detto durante la Santa Messa Vaticana in occasione dell’apertura della terza Assemblea del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia

Ma cosa è la cupidicia ?

Si tratta di una brama, di un volere, di un desiderio, di una avidità, tutti di natura peccaminosa per i Cattolici .

“Le Assemblee Sinodali” ha continuato “ non servono per discutere idee belle e originali, o per vedere chi è più intelligente. Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore, per cooperare al suo sogno, al suo progetto d’amore sul suo popolo”.

Parlando al Sinodo che aveva come tema “Le sfide Pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”, Papa Francesco ha inoltre detto che “il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dalle origini è parte integrante del suo disegno d’amore per l’umanità”, sottolineando che “dobbiamo stare attenti a non farci tentare dalla cupidigia che non manca mai in noi esseri umani”.

“Cupidigia di denaro e di potere”, ha proseguito “E per saziare questa cupidigia i cattivi Pastori caricano sulle spalle della gente pesi insopportabili che loro non muovono neppure con un dito .”

Il riferimento ai cattivi Pastori è un significativo comportamento di quei Preti che sollevano delle cronache scabrose e non certamente al Sevizio cui sono destinati in maniera del tutto volontaria, alla devozione di Gesù Crocifisso-

Prendendo spunto dal Vangelo in cui si utilizza l’immagine della vigna del Signore, dove i lavoratori compiono l’opera cui sono destinati, il Pontefice ha sostenuto che “la vigna del Signore è il suo ‘sogno’, il progetto che Egli coltiva con tutto il suo amore, come un contadino si prende cura del suo vigneto”, aggiungendo che il “sogno” di Dio è il suo popolo “ dove Egli lo ha piantato e lo coltiva con amore paziente e fedele, perché diventi un popolo santo, un popolo che porti tanti buoni frutti di giustizia.”

Papa Francesco per cupidigia domanda diretta a tutti specialmente a coloro che sono vicini al Signore noni possono ‘frustrare’ il sogno di Dio” per questo bisogna lasciarci guidare dallo Spirito Santo che “dona la saggezza che va oltre la scienza, per lavorare generosamente con vera libertà e umile creatività”.

Dunque ancora una volta ed in ferma maniera Papa Francesco nel denunciare la cupidigia che molto spesso “prende” l’umano essere, avverte con parole molto significative e coraggiose il male di questa avidità sfrenata di ricchezza che centrano i malesseri del mondo contemporaneo e che contengono un richiamo amorevole anche verso la Chiesa e soprattutto verso la famiglia .

Papa Francesco, da buon Papà ha concluso invitando tutti a “coltivare e custodire bene la vigna” affinché “i nostri pensieri e i nostri progetti saranno conformi al sogno di Dio” e cioè “formarsi un popolo santo che gli appartenga e che produca i frutti del Regno di Dio”.

Noi con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza !”

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire