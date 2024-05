B&b, a Roma è fuorilegge uno su tre. Evasi 680mila euro di tassa di soggiorno in un mese

L’ultimo caso è di una settimana fa: un affittacamere in pieno centro, fra Pantheon e piazza Navona, che compariva come hotel. Prima ancora, all’Aurelio, un altro albergo senza alcuna autorizzazione, con un ampliamento del numero delle camere mai denunciato e approvato. Esempi recenti della deregulation nel panorama delle strutture ricettive della Capitale a pochi mesi dall’inizio del Giubileo 2025 che i vigili urbani della task force – creata ad hoc dall’inizio di marzo dal Comando generale – stanno portando alla luce.

Chiuse le strutture completamente abusive

Dopo aver già intensificato i controlli soprattutto nelle zone della movida e ad alto richiamo turistico nei primi mesi di quest’anno da parte dei gruppi territoriali, il comandante Mario De Sclavis ha dato input per una serie di accertamenti più approfonditi svolti da personale specializzato: solo a marzo oltre 200 strutture ispezionate – fra b&b, affittacamere, guest house, case vacanza, pensioni e anche alberghi -, una cinquantina delle quali non in regola sotto diversi punti di vista. Dieci quelle completamente abusive per le quali è scattata la chiusura immediata. Ma attualmente sono ancora sotto esame da parte della polizia municipale un centinaio di posizioni.