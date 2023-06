PUBBLICITA

C’è preoccupazione a Comiso per Giovanni Aprile, 65 anni sordomuto, di lui non si hanno notizie da ieri quando alle 8 del mattino è uscito per andare in campagna in contrada Crosilla, una zona impervia.

Quando alle 13 non è rientrato i familiari si sono allarmati e hanno chiesto aiuto.

Dal pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di Ragusa sono a lavoro con due squadre e un’unità cinofila, l’auto dell’uomo è stata ritrovata ma per ora di lui non c’è traccia.