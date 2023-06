“Cuneo per tutti. Cuneo per te”: una guida per i turisti con disabilità

Il progetto “Cuneo per Tutti, Cuneo per Te” si propone come una utile guida turistica accessibile a tutti per una maggiore conoscenza della città di Cuneo e dei suoi beni storico-architettonici, utilizzando varie modalità secondo le caratteristiche dei fruitori e le modalità di fruizione.

Sono stati scelti luoghi e edifici di particolare interesse storico architettonico per i quali sono state redatte rappresentazioni e descrizioni multimediali e multisensoriali.

È possibile scegliere fra i differenti percorsi proposti la cui principale peculiarità risulta essere la ricerca di un’inclusività quanto più possibile eterogenea, caratterizzata dalla realizzazione di materiale accessibile a fronte di differenti disabilità sensoriali, cognitive e linguistiche. Per ogni edificio sono proposti testi semplificati adatti ad ogni fruitore e rappresentazioni grafiche con immagini ad uso turistico o scolastico, ma rielaborate ad hoc ai fini della stampa visivo-tattile per non vedenti e ipovedenti. La persona con disabilita uditiva potrà realizzare il suo itinerario turistico con le descrizioni video in LIS – Lingua dei Segni Italiana.

Il tutto disponibile tramite web favorendo lo sviluppo di una comunicazione prettamente digitale. Per accedere ai contenuti della guida basterà avere con sé uno smartphone o un tablet con connessione internet, con installato un software di lettura per QR Code. In questo modo le informazioni visive e tattili si combineranno per poter essere lette indifferentemente da non vedenti e ipovedenti, sordi e ipoacusici, ma anche da un pubblico più ampio, costituendo un esempio di soluzione che garantisce una completa integrazione dei vari pubblici. Una gamma differenziata di opzioni di fruizione, dunque, che assicura a tutti un’esperienza multisensoriale ottimale, adatta a ogni tipo di esigenza.

Il turista italiano o straniero ha la possibilità di scaricare le schede e attraverso il QR-code potrà scegliere la descrizione audio-video nella lingua preferita. In questo modo le informazioni si combinano per poter essere fruite tramite testi semplificati in Italiano, Inglese, Francese e LIS (Lingua dei Segni Italiana). Le immagini e i contenuti audio e video sono disponibili collegandosi al sito: www.cuneopertutti.it

Il Progetto “Cuneo per Tutti. Cuneo per te” è stato finanziato dalla Fondazione CRC, Bando Patrimonio culturale e Turismo sostenibile. Progetto realizzato da Tactile Vision con il sostegno di: Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Cuneo, Associazione Comitato Cuneo Illuminata con il Patrocinio del Comune di Cuneo.

c.s.