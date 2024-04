Incidente notturno sulla SS318: tre veicoli coinvolti, persona non udente salvata

UN INTERVENTO TEMPESTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA STRADALE HA PERMESSO IL SALVATAGGIO DI UNA PERSONA NON UDENTE IN UN INCIDENTE STRADALE

Nella notte, precisamente alle 1:30, si è verificato un grave incidente stradale sulla SS318, all’interno della galleria bidirezionale di Casacastalda. Tre veicoli sono stati coinvolti nell’incidente, tra cui una macchina che è rimasta in bilico su un New Jersey

I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. Tra i coinvolti c’era una persona non udente, che è stata estratta con successo dai vigili del fuoco. L’operazione di salvataggio è stata complessa, ma grazie all’esperienza e alla professionalità dei soccorritori, è stata portata a termine con successo.

La polizia stradale è intervenuta per gestire il traffico e garantire la sicurezza della zona dell’incidente. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Redazione Umbria Journal