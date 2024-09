L’esercito israeliano: “Trovati a Gaza i corpi di 6 ostaggi uccisi” | Biden: “Tra di loro anche un israeloamericano”

Iniziata la vaccinazione antipoliomielite nella Striscia. Tensione tra Netanyahu e Gallant. Wafa: “Pesanti scontri tra uomini armati ed esercito israeliano in Cisgiordania”. Lanciati dal Libano almeno 40 razzi verso la Galilea occidentale

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 331. L’esercito israeliano ha annunciato di aver trovato a Gaza i corpi di 6 ostaggi uccisi: ecco chi erano. Il presidente Usa Biden conferma e spiega che uno dei corpi è di un israeloamericano. Intanto le famiglie degli ostaggi annunciano per domenica una nuova forte protesta contro il governo di Netanyahu. Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani pubblica un video, di cui le autorità avevano vietato la diffusione, in cui si afferma che le donne sequestrate sono state violentate e alcune sono rimaste incinte durante la prigionia.

Redazione Tgcom24.Mediaset