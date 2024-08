Tv israeliana: “Armi e missili Iskander russi all’Iran”. Tajani convoca la riunione dei ministri del G7

Sempre più tesa la situazione in Medio Oriente. Raid aereo di Tel Aviv contro una centrale elettrica in Libano. Colpite anche due scuole a Gaza City, 25 morti. L’Idf, “cinque razzi lanciati da Gaza verso Israele”

AGI – Le tensioni in Medio Oriente sono tornate a crescere mentre l’Iran e i suoi alleati preparano la loro risposta all’assassinio del leader politico di Hamas alimentando i timori di una guerra regionale. Israele ha detto che avrebbe spostato navi da guerra e aerei da combattimento nella regione, mentre i governi occidentali hanno invitato i loro cittadini a lasciare il Libano – dove ha sede il potente movimento Hezbollah sostenuto dall’Iran – e diverse compagnie aeree hanno cancellato i voli. Hezbollah ha dichiarato aver lanciato dozzine di razzi Katyusha contro Israele, l’ultimo di una serie di attacchi che sostiene sia a sostegno del popolo palestinese.

Nella tarda mattinata i media libanesi hanno riferito di un attacco aereo israeliano contro una centrale elettrica in un sito di servizi idrici nella città di Taybeh, nel Libano meridionale. Mentre l’esercito israeliano ha riferito di almeno cinque razzi lanciati oggi dal sud della Striscia di Gaza verso il sud di Israele, precisando che non ci sono stati feriti. L’Idf ha anche reso noto di aver colpito due scuole di Gaza City nelle quali si celavano centri di comando di Hamas dai quali si dirigevano attacchi contro i soldati. Secondo media palestinesi, almeno 25 persone sono state uccise in questi attacchi.

Eyad BABA / AFP – Una donna cammina dopo un attacco israeliano della notte che ha colpito le tende usate come rifugi temporanei dai palestinesi sfollati nel cortile dell’ospedale Al-Aqsa Martyrs a Deir el-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, il 4 agosto 2024

Netanyahu, prezzo pesante per aggressioni contro di noi

Usa, Francia e Gran Bretagna invitano a lasciare il Libano

Afp – Il villaggio di Metullah colpito da un razzo

La situazione a Gaza

Interrotti i collegamenti aerei

Tajani agli italiani, “non andate in sud del Libano e rientrate”

Hamas, consultazioni per nominare il successore di Haniyeh

La Russia ha inviato armi e missili Iskander in Iran

Razzi da Gaza verso Israele, a Kiryat Shmona non suona allarme

Riad a sauditi, lasciate immediatamente il Libano

Tajani convoca la riunione dei ministri degli Esteri del G7

Redazione AGI