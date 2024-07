Le terme in estate, oltre 2,3 milioni le presenze previste

In crescita sul 2023 . Negli stabilimenti termali 590mila arrivi

Non solo mare, montagna o lago: le terme in estate sono un luogo adatto per chi cerca relax e benessere in tranquillità

E i numeri – segnala Federterme Confindustria – lo certificano: nel periodo giugno-settembre sono previsti 590mila arrivi negli stabilimenti termali (+1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023) e 2 milioni 360mila presenze (+1,2% rispetto allo stesso periodo del 2023) con una permanenza media di 4 giorni.

Stime che, secondo Federterme, “attestano che le terme sono una ottima alternativa considerato anche che non solo hanno costi accessibili ma molte strutture si trovano in zone dove è possibile godere di un’aria fresca e pulita”.

Redazione Ansa