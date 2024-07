Morta Maria Rita Viaggi: addio a una delle “Signorine buonasera”

Era proprio in casa con il marito, Vincenzo Gerghi, quando si è sentita male. Vani i tentavi del 118 di rianimarla. La sua carriera era cominciata nell’emittente televisiva locale romana GBR ed è continuata in Rai a partire dal 1982 come annunciatrice televisiva per essere poi assunta nel 1988. Oltre agli annunci, ha condotto il meteo del Tg1 fino al 21 settembre 2003, quando le storiche Signorine buonasera vennero sostituite da sei nuove ragazze, due per ogni rete.