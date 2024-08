Jane Fonda e Gagosian, insieme contro le trivellazioni in California

Attrice e gallerista star, una mostra per l’aria pulita

Una diva da sempre sulle barricate, che negli ultimi anni e’ diventata paladina del clima, e’ tornata ad unire le forze con un gallerista di fama mondiale per una mostra a Los Angeles che raccogliera’ fondi per l’aria pulita.

Jane Fonda si e’ alleata con Larry Gagosian per raggiungere un importante obiettivo: proteggere i cittadini della California dalle trivellazioni e dai loro effetti tossici per la salute.

Aperta fino al 30 agosto, la mostra Art for a Safe and Healthy California ha messo insieme artisti famosi e non, tutti impegnati a difesa dell’ambiente: tra questi i fotografi Nan Goldin e Richard Misrach, il pittori Alex Israel e Jessie Homer French e il grafico Shepard Fairey, l’autore del poster Hope che accompagno’ Barack Obama alla vittoria elettorale del 2008. La rassegna fa seguito a un’asta di beneficenza lo scorso aprile, sempre da Gagosian, in cui furono raccolti 14 milioni di dollari per le campagne contro l’industria del petrolio, seguita in maggio da un’asta da Christie’s. La collaborazione tra l’ex Barbarella di Hollywood e Gagosian nasce dopo che l’attrice aveva scoperto che le trivellazioni in California – e in particolare una legge fatta approvare dal governatore Gavin Newsom per impedire nuovi pozzi petroliferi in vicinanza di scuole, parchi e aree residenziali – sarebbero state tema di referendum sulla scheda del voto di novembre. Da allora, grazie agli sforzi della Campaign for a Safe and Healthy California, la consultazione popolare e’ stata revocata. Gli sforzi degli attivisti si sono cosi’ indirizzati a far si’ che l’industria del petrolio non si azzardi in futuro a cercare di aprire pozzi nel Golden State a danno della salute dei cittadini. “Jane era orripilata che le societa’ petrolifere avessero cercato di introdurre un referendum per respingere le salvaguardie della salute imposte dallo stato”, ha spiegato la direttrice di Gagosian, Deborah McLeod: “Si e’ dunque rivolta a Larry chiedendogli di unire le forze con lei. Lui ha accettato immediatamente”.

Gli artisti rappresentati nella mostra sono leggende come Ed Ruscha, Cathy Opie e Frank Gehry, ma anche nuovi venuti. Molti hanno prodotto nuove opere appositamente per questa rassegna. Jane Fonda ha 86 anni e fin da giovanissima e’ salita sulle barricate, prima contro la guerra del Vietnam e ora contro il cambiamento climatico. Attiva da anni con Greenpeace fermando chi depreda il territorio, l’attrice si e’ fatta piu’ volte arrestare sui gradini di Capitol Hill per la causa del pianeta.

Redazione ANSA