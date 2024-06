Senzatetto restituisce un portafoglio e in Olanda scatta il finanziamento collettivo

Habituée della stazione di Amsterdam, l’uomo è stato premiato per la sua onestà

Sono stati raccolti 34 mila euro in un solo giorno per un senza tetto che ha restituito alla polizia un portafoglio contenente 2 mila euro

L’uomo, habitué della stazione centrale di Amsterdam ha fatto la sua scoperta durante un giro di raccolta di bottiglie di plastica, che poi scambia per denaro. C’erano “circa 2.000 euro, ma sfortunatamente non c’erano documenti d’identità o qualcosa che permettesse di contattare il proprietario”, ha detto la polizia che ha aggiunto “poiché riteniamo che l’onestà debba essere ripagata, l’uomo ha ricevuto il premio “moneta d’argento” che a volte assegniamo ai cittadini, con un buono del valore di 50 euro”. Se nessuno si farà avanti per reclamare il denaro perduto entro un anno, la somma gli verrà restituita.

Di fronte a questo gesto di onestà, è partita una raccolta fondi chiamata “Support for Honest Hadjer” che in un solo giorno ha raccolto più di 30 mila euro che dovrebbero consentire all’uomo, senza casa da 18 mesi, di trovare finalmente un alloggio in affitto. Hadjer Al-Ali, padre di due figli, ha anche ricevuto numerosi messaggi da persone che gli hanno offerto un lavoro.

Redazione AGI