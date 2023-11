Von der Leyen, serve legge Ue anti-violenza

PUBBLICITA

'Primo diritto delle donne quello di essere libere da violenze'

BRUXELLES, 25 NOV – “Il primo diritto delle donne è quello di essere libere dalla violenza”. Per questo “dobbiamo varare la prima legge Ue per combattere la violenza contro le donne”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“C’è bisogno di un profondo cambio di mentalità, anche in Europa”, ha poi aggiunto von der Leyen. “Non c’è mai una giustificazione per colpire una donna o per mutilare il corpo di una ragazza. E ‘no’ vuole dire sempre ‘no’. Il nostro dovere è quello di assicurare la stessa protezione a tutte le donne in tutti i Paesi Ue”, ha concluso la presidente della Commissione europea. (ANSA).