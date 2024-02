Ha tentato la truffa dello specchietto e ha picchiato i poliziotti intervenuti. È successo venerdì mattina a Roma, Bloccato dagli agenti, il 25enne esponente di una nota famiglia della criminalità romana ha tentato di scappare aggredendoli con calci e pugni, ma è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per truffa ed estorsione.

Stando a quanto ricostruito A.B., queste le sue iniziali, aveva fermato una signora che passava in macchina su via Orsini, nel quartiere Prati, accusandola di averlo colpito con lo specchietto dell’auto mentre era a piedi e di avergli rotto l’orologio. Quando gli ha chiesto 120 euro per risolvere velocemente la questione, la donna ha però richiamato l’attenzione di una volante del commissariato Borgo a poca distanza, mettendo in fuga il ragazzo. Poi le botte agli agenti e l’arresto.

Redazione RomaToday (Oggi)