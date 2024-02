La truffa dei soldi per i non vedenti richiesti a nome del presidente del municipio

C’è un uomo che cerca fondi per un progetto sociale a nome del presidente Massimiliano Umberti

C’è chi gira per i negozi del IV municipio o manda email per chiedere soldi a nome del presidente municipale, Massimiliano Umberti. Una storia surreale che ha costretto il minisindaco a denunciare, anche a mezzo social, quanto sta accadendo. Attualmente, infatti, Umberti non ha potuto fare altro visto che la denuncia alle autorità competenti possono farla solo le vittime del raggiro.

La denuncia

Umberti ha spiegato che un uomo si sta recando presso molte attività commerciali del territorio chiedendo soldi a nome del presidente e per conto del Municipio IV per un fantomatico progetto per l’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Un fine molto nobile: peccato che, però, questa iniziativa non esista.

La truffa

Il truffatore vorrebbe raccogliere soldi per avviare, per i prossimi due anni, un “taxi sociale” a disposizione dei volontari dell’associazione che potrebbero, così, trasportare le persone non vedenti presso le strutture medico sanitarie (come se fosse l’unica attività plausibile per un portatore di handicap, ndr). Il progetto, e qui arriviamo alla truffa, verrebbe mantenuto da inserzioni pubblicitarie sulla carrozzeria della vettura.

Il prezziario del truffatore è anche abbastanza esoso. Per mettere uno sponsor sulla parte posteriore del fantomatico taxi occorrono 7 mila euro in due anni, 3 mila euro per la portiera anteriore e “solo” 2 mila euro per le portiere guidatore e passeggeri. Una truffa, tra l’altro, ben studiata visto che il progetto di taxi sociale è effettivamente attivo in alcune città italiane ed è stato chiamato “Noi con voi”, proprio come recita la lettera con la quale l’uomo si presenta per chiedere i soldi.

