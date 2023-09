Il Campidoglio ha approvato una delibera che prevede l’abbattimento delle tariffe del trasporto pubblico locale per i ragazzi under 19.

Dalla mattina del 7 settembre, con una spesa di 50 euro, si potrà acquistare il nuovo titolo, che avrà una durata di 365 giorni e che sarà valido su tutti gli autobus, le metropolitane e i tram di Atac, sui mezzi di Roma Tpl, per i treni regionali e per i mezzi Cotral.

L’abbonamento annuale sarà riconosciuto a tutti gli under 19 romani, a prescindere dal reddito familiare.

I ragazzi e le ragazze potranno accedere all’agevolazione tramite il sito atac.roma.it nella sezione MyAtac, autonomamente se maggiorenni o attraverso i propri genitori/tutori se minorenni.

Le novità sono state annunciate dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Grazie alle delibera approvata – ha detto – abbatteremo il costo del trasporto pubblico per le nostre ragazze e i nostri ragazzi in modo davvero significativo. Con 50 euro di spesa, praticamente 4 euro al mese, si avrà un acceso illimitato a tutto il trasporto pubblico locale, con un abbattimento rilevante del costo dell’abbonamento. Crediamo che questa sia un tassello della nostra strategia per incentivare l’utilizzo del trasprto pubblico locale”.

Per l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, “i due requisiti che si chiedono per poter accedere al nuovo servizio sono la residenza anagrafica a Roma e l’età tra 11 e 19 anni. Per chi ha già la metrebus card la procedura sarà online (sul sito Atac), mentre per chi non ha la metrebus card il procedimento passa per l’iscrizione al sito dell’Atac (atac.roma.it) dove si potrà acquistare il titolo. Successivamente si potrà ritirare materialmente l’abbonamento in una bigliettera. Manteniamo naturalmente le agevolazioni per i ragazzi sotto i 10 anni, che continuano a non pagare”.

“Il nostro obiettivo – ha voluto aggiungere anche la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli – è stato quello di dare un aiuto vero e concreto, in questo momento di difficoltà, a tante famiglie”.

I fondi stanziati per l’iniziativa sono 7,8 milioni di euro.

All’abbonamento al trasporto pubblico si aggiungeranno anche delle agevolazioni sulla tariffa per monopattini e bici a noleggio.