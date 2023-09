PUBBLICITA

Europa ha paura di sfidare la crisi dei migranti, i mezzi che adotta non sono efficaci e tutti sanno che non risolveranno il problema.

Anche la catastrofe climatica è un problema crescente.

Immagino che l’Europa diventerà, alla fine, una fortezza e la gente verrà uccisa da noi europei”.

Questa è solo una delle molte dichiarazioni forti di Agnieszka Holland regista di The Green Border che porta in concorso a Venezia questo film girato in clandestinità, e diviso in capitoli, in cui racconta la storia di una famiglia di rifugiati siriani, sfuggiti all’Isis, di un insegnante di lingua inglese dall’Afghanistan, di una giovane guardia di frontiera e di un gruppo di volontari che cerca di aiutare i migranti rischiando ogni giorno in prima persona.

Il confine verde di cui si parla è quello polacco-bielorusso.

A fine conferenza la regista, dopo aver letto una nota a favore delle vittime della migrazione nel silenzio colpevole di tutti, dal 2014 sono 60.000, ha chiesto un minuto di silenzio ai giornalisti. (Ansa)