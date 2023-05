Roma, segni anti-violenza chiusa in auto: vittima di abusi si salva e fa arrestare l’ex. «Mi avrebbe uccisa»

di Rinaldo Frignani

A un posto di blocco dei carabinieri alla Borghesiana a Roma. La 57enne ha mostrato al finestrino la mano aperta con il pollice all’interno e poi l’ha chiusa a pugno

PUBBLICITA

Salvata al posto di blocco dal segno internazionale usato dalle donne per chiedere aiuto di nascosto mentre si trovano insieme con un compagno violento : la mano aperta con il pollice all’ interno e poi chiusa a pugno . A riconoscerlo nella serata del 26 maggio scorso in via Rocca Lucera, alla Borghesiana, sono stati i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca che hanno soccorso la vittima , di 57 anni, che sedeva in auto accanto all’ex convivente, di 45, già sottoposto a divieto di avvicinamento con provvedimento del giudice, evidentemente non rispettato.

La vittima: «Mi ha costretta a salire in auto»

«Mi ha picchiata dicendo che mi avrebbe ucciso, mi ha costretta a salire in macchina con lui», ha riferito poi la donna ai carabinieri che l’hanno accompagnata in caserma per accertamenti insieme con l’ex violento che alla fine è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. Tradito dal segnale che è stato subito notato dai militari che si erano appena fermati per un posto di blocco in strada e avevano deciso di controllare proprio l’auto della coppia, entrambi romani, residenti non molto lontano.