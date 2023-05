Primo centenario della “nascita al Cielo” di San Filippo Smaldone: la santa messa celebrata dall’Arcivescovo a San Giuseppe

"La scuola Smaldone offre un prezioso supporto educativo ai non udenti, attraverso percorsi di socializzazione che portano frutti straordinari - ha osservato S.E. Monsignor Bellandi - L'obiettivo dell'Istituto è dunque evangelizzare i non udenti attraverso la riabilitazione, l’istruzione e l’integrazione con gli udenti”

Verrà celebrata il 1° giugno, alle ore 11, presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Salerno, dall’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, la santa messa in occasione del centenario della morte di San Filippo Smaldone (27 luglio 1848 – 4 giugno 1923), beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 e canonizzato dal papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006, a Roma, in Piazza San Pietro. San Filippo che diede vita alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, con la missione di evangelizzare le persone non udenti, è il fondatore dell’Istituto Smaldone presente anche a Salerno.

Il commento dell’Arcivescovo

“La scuola Smaldone offre un prezioso supporto educativo ai non udenti, attraverso percorsi di socializzazione che portano frutti straordinari. L’obiettivo dell’Istituto è dunque evangelizzare i non udenti attraverso la riabilitazione, l’istruzione e l’integrazione con gli udenti”.

La storia

La prima sede dell’Istituto “Filippo Smaldone” per Sordi di Salerno è nata nel lontano 1907 per volontà di San Filippo Smaldone. Negli anni ’30, l’Istituto si è trasferito nell’attuale stabile, in via Pio XI. Nel corso degli anni, gli ampliamenti sono stati tali da rendere l’Istituto funzionale e rispondente ai bisogni degli utenti e ai moderni orientamenti didattici e tecnologici. Dal 24 febbraio 1970 è stata attivata la seconda sede dello Smaldone, realizzata in via Vito Lembo, per accogliere il sempre maggiore numero di sordi ed udenti e continuare la volontà di San Filippo Smaldone. Nel 1974, i locali dell’Istituto furono ristrutturati per consentire la frequenza della Scuola Media agli alunni sordi. I Corsi di Formazione Professionale sono iniziati nel 1991 e sono autorizzati e riconosciuti dalla Regione Campania. La finalità dell’opera è quella di “Evangelizzare i sordi provenienti da tutta l’Italia attraverso la riabilitazione, l’istruzione, l’educazione, la formazione professionale e l’integrazione con gli udenti, necessari all’inserimento nel mondo lavorativo”.

La celebrazione

In occasione del primo centenario della nascita al Cielo di San Filippo Smaldone, dunque, il 1° giugno, alle ore 11, l’Arcivescovo Bellandi presiederà la celebrazione eucaristica presso la chiesa San Giuseppe Lavoratore di Salerno.