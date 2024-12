Fvg, 1 cittadino su 4 è oltre 65: aumentano sordità e demenza

L’invecchiamento della popolazione in Friuli Venezia Giulia avanza più rapidamente rispetto al resto d’Italia: il 26,7% dei residenti ha più di 65 anni (dati Istat, gennaio 2023), con punte elevate nelle aree montane e a Trieste. Questo quadro demografico si riflette su un dato allarmante: oltre 26.000 persone in regione soffrono di demenza, con il 70% dei casi attribuibile all’Alzheimer, mentre si contano più di 21.000 diagnosi di disturbo cognitivo lieve.

La correlazione tra demenza e sordità è sempre più evidente: un terzo dei casi di demenza è associato all’ipoacusia, che in Italia colpisce circa il 12% della popolazione, con incidenze crescenti nella terza età. Il calo uditivo comporta infatti modificazioni strutturali e funzionali cerebrali che favoriscono il declino cognitivo. Questo legame, accertato scientificamente, è al centro del Meeting internazionale sulla chirurgia mininvasiva in ORL, che si terrà a Trieste dal 5 al 7 dicembre presso il Generali Convention Center, organizzato dalla Clinica ORL di Trieste/Cattinara, guidata dal chirurgo Giancarlo Tirelli.

Tecnologia e innovazione per la salute dell’udito

L’evento si concentrerà su tecnologie d’avanguardia come l’orecchio bionico, una soluzione che la Clinica ORL di Trieste ha adottato con successo per trattare anche sordità monolaterali profonde in pazienti fino a 90 anni. La chirurgia mininvasiva sviluppata dal team triestino si è affermata come eccellenza nazionale e internazionale, con tassi di sopravvivenza fino al 77% per i pazienti operati, e superiori all’80% nei casi di tumori dell’orofaringe.

Tra gli interventi innovativi, i bisturi piezoelettrici e a radiofrequenza, tecnologie laser microscopiche e postazioni robotiche per impianti cocleari. Durante il meeting, un Hands-on Lab permetterà a studenti e cittadini di testare queste tecnologie attraverso simulazioni interattive.

Il meeting vedrà la partecipazione di oltre 70 esperti internazionali e di rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Tra gli ospiti internazionali spiccano Wojcech Golusinski, Segretario Generale della European Head and Neck Society, e Bhuvanesh Singh, esperto statunitense di neoplasie testa-collo.

“Attraverso tre giorni di relazioni e tavole rotonde, comunicazione di dati e confronto intorno alle tecniche più innovative con i maggiori esperti di settore – spiega il direttore ORL Trieste, l’udinese Giancarlo Tirelli – vogliamo offrire un’opportunità di formazione anche ai giovani chirurghi che si avvicinano a queste complesse discipline. E consolidare il ruolo della ORL Trieste come riferimento nazionale e internazionale nell’ambito della chirurgia oncologica testa-collo e della microchirurgia dell’orecchio. Ma non solo: vogliamo proporre un’occasione divulgativa utile anche per la cittadinanza”.

Saranno a disposizione una “touss station”(=trans oral ultrasound surgery) per la chirurgia endoscopica, una “Orbeye station” e una “Vitom station” per la chirurgia esoscopica, una postazione per la chirurgia laser microscopica, il bisturi piezoelettrici, bisturi a radiofrequenze nonché una postazione robotica per gli impianti cocleari.

Redazione FriuliOggi