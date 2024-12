L’Ente nazionale sordi della provincia di Crotone ha una nuova sede

Lanciato un appello alle istituzioni per una sede di proprietà

di Aurelia Parente

Redazione TG Cal24

Stare insieme, fare comunità è fondamentale per l’essere umano. Ancora di più se si parla di educazione all’inclusione e accessibilità. La sezione provinciale dell’Ente nazionale sordi di Crotone ha cambiato sede, spostandosi nella centralissima via Vittorio Veneto. Uno spazio inclusivo, inaugurato dai soci alla presenza del sindaco e con la benedizione del vescovo, che invita alla scoperta e all’unione.

Una svolta importante, anche se l’Ens Crotone non è nuova a questi cambiamenti, dato che è l’unica sezione delle cinque province calabresi a non avere una sede di proprietà. Proprio a tal proposito nel corso dell’inaugurazione è stato lanciato un appello per un sostegno da parte delle autorità.