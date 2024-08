Settimana di ferragosto bollente, meno caldo nel fine settimana

Le previsioni confermano un cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo entro il prossimo fine settimana con l’inserimento di una goccia fredda, portando sull’Italia una attenuazione del caldo su valori più vicini alle medie del periodo

AGI – Farà caldo nella settimana di ferragosto. Forse si inizierà a respirare nel fine settimana. Secondo il Centro Meteo Italiano, un “robusto” anticiclone con componente di matrice africana si espande nel Mediterraneo ed Europa. E questo determina condizioni meteo che almeno fino al 15 agosto saranno per lo più stabili in Italia, a eccezione di qualche isolato temporale sui rilievi. Non andrà meglio sull’Europa continentale dove si registreranno valori anche di 10-12 gradi sopra media.

Le previsioni confermano un cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo entro il prossimo fine settimana con l’inserimento di una goccia fredda, portando sull’Italia una attenuazione del caldo su valori più vicini alle medie del periodo e maggiore attività temporalesca, specie al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Redazione AGI