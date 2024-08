Uno dei luoghi più singolari dello Sziget Festival, l’evento musicale che si tiene a Budapest ogni anno, è la XS Land, dove gli spettatori possono sperimentare cosa significhi vivere come una persona con delle disabilità.

Qui sono state organizzate una serie di attività che vanno dalla scherma su sedia a rotelle ad altri sport, fino alla pittura senza mani. Il parco avventura è gestito da persone con disabilità.

I frequentatori del festival possono scegliere fra intrattenimenti individuali o per due persone, a quelli per gruppi più numerosi, come ad esempio il calcio a sonagli.

“Il gioco unisce le persone e porta benefici” dicono le ong.