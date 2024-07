Il mare è salute, la magia del magnesio e la talassoterapia

Come fare in casa il bagno di sale e 5 indirizzi spa

ebbene la fede nei poteri curativi del mare sia patrimonio della saggezza di antiche generazioni, ora esiste un’intera filosofia terapeutica basata su questa antica credenza.

È la base dei trattamenti nelle spa costiere e ha un nome speciale: talassoterapia, che deriva dall’antica parola greca thalassa , che significa sia “oceano” che “dea primordiale del mare”.

Ma non tutte le terapie con acqua di mare sono uguali: come molte tradizioni secolari, ci sono segreti per ottenere i massimi benefici dal bagno nel sale. Ecco come applicare la saggezza senza tempo del “mare è salute” alla routine quotidiana.

La magia del magnesio

Il magnesio è stato un argomento di benessere popolare ultimamente, e non solo perché molti di noi non assumono quantità sufficienti di questo importantissimo minerale. È stato dimostrato che il magnesio influisce su circa l’80 percento delle nostre funzioni metaboliche , aiutando a regolare tutto, dal sonno alla glicemia all’umore.

Ma il magnesio non deve essere semplicemente assunto per trarne i benefici: può anche essere assorbito direttamente attraverso la pelle. È qui che entra in gioco la talassoterapia. Quando il magnesio viene assorbito per via transdermica , e in particolare tramite i follicoli piliferi , può rilassare rapidamente il nostro sistema nervoso, migliorare il nostro umore e lenire la pelle.

“Il magnesio può aiutare a proteggere la barriera cutanea e offrire benefici antiossidanti che proteggono la pelle dai radicali liberi”, spiegano i farmacisti del brand spagnolo Marta Masi a Vogue Uk. “Inoltre, aiuta con i dolori muscolari e articolari, favorisce il rilassamento muscolare e migliora il riposo. I bagni di sale sono stati utilizzati per centinaia di anni per curare le patologie della pelle”.

I benefici del bagno di sale

Per un assorbimento ottimale, è meglio che l’acqua abbia una temperatura specifica . “Affinché l’assorbimento osmotico abbia luogo e i minerali presenti nell’ambiente marino penetrino nella pelle, una temperatura dell’acqua compresa tra 95 e 98 gradi Fahrenheit (35-37 gradi Celsius) è l’ideale. Questa è la stessa temperatura corporea, quindi il processo avviene in modo naturale”, spiega il team di Thalasso.

Tuttavia, è importante notare che i bagni di acqua fredda , o un galleggiamento in mare, forniranno anche molti vantaggi: possono migliorare la circolazione sanguigna e il nostro benessere.

Come fare un bagno di sale

Gli esperti affermano che, sebbene un tuffo veloce sia piacevole, non risolverà il problema, indipendentemente dalla temperatura dell’acqua. Per assorbire completamente i minerali sani e gli oligoelementi forniti dall’acqua di mare salata, è meglio puntare a un minimo di 12 minuti di ammollo. “L’ideale sarebbe immergersi per 18-20 minuti”, spiega il team di Thalasso. “Questo aiuta a bilanciare i liquidi nel corpo e aumenta l’assorbimento osmotico”.

Non puoi andare in un resort termale sul mare? È del tutto possibile creare un’esperienza di talassoterapia a casa usando un mix di minerali facilmente reperibili: sali di Epsom ricchi di magnesio e solfati , bicarbonato di sodio e sali del Mar Morto, sale rosa dell’Himalaya o sale celtico. Basta mescolarli insieme e aggiungerli al bagno; punta a proporzioni uguali e a un totale di ¼ a 1 tazza. (Evita solo il sale da cucina iodato, che può causare irritazioni cutanee.).

Alcuni indirizzi in cui scoprire la talassoterapia:

Capovaticano Resort Thalasso Spa, prima destinazione wellness in tutta la Calabria sulla Costa degli Dei. Una destinazione per ammirare anche il Tramonto di Ulisse, l’imperdibile spettacolo visibile solo in due periodi dell’anno a fine aprile e a fine agosto, grazie alla posizione strategica al centro della Costa degli Dei, con vista sul vulcano. Un suggestivo fenomeno naturale che, con un’illusione ottica, fa credere a chi osserva che il sole tramonti nel cratere dello Stromboli, regalando al cielo e al mare colori caldi e sfumature intense dell’arancio e del rosso. La leggenda narra che Ulisse, dopo essere scampato ai mostri di Scilla e Cariddi, cercava la profetessa Manto per chiederle consiglio, dirigendosi verso Vaticinium (l’attuale Capo Vaticano). Navigando nello Stretto rimase così folgorato dal vedere il sole tramontare nello Stromboli, che decise di cambiare rotta e navigare verso le Isole Eolie. Presso il centro benessere Thalassa Sea & Spa gli ospiti possono scoprire i benefici della Thalassoterapia, scegliendo tra percorsi benessere con trattamenti signature ispirati agli elementi naturali.

Ethra Reserve, l’esclusiva destinazione di Bluserena in Puglia nella riserva naturale di Stornara, è una meta dedicata con la Thalasso Spa, in cui tra l’altro gli ospiti hanno l’opportunità di partecipare a sessioni di Yoga, uno spazio unico dove combinare i benefici della meditazione e delle pratiche olistiche a quelli dell’acqua di mare.

Il Falkensteiner Club Funimation Borik è un’oasi family friendly che combina il divertimento con il relax. Per i bambini è stato pensato il concept di intrattenimento ecotainment, che porta alla scoperta della biodiversità della regione di Zara mentre un ricco ventaglio di trattamenti benessere all’Acquapura Thalasso & SPA attende i genitori.

Acquaforte Thalasso & SPA, a Fortevillage in Sardegna, è un autentico angolo di paradiso che continua a stupire grazie al suo percorso di talassoterapia unico al mondo, immerso in 55 ettari di rigoglioso giardino. Il percorso di talassoterapia è composto da sei piscine di pura acqua marina sarda.

Il Marbella Club Hotel di Malaga, in Spagna, è un resort benessere con un programma completo di rituali ispirati all’acqua di mare presso la sua spa, Thalasso . “La natura dei nostri corpi rispecchia la nostra origine marina”, spiega il team. “L’analisi chimica verifica che gli stessi sali, potassio , calcio, magnesio , si trovano in proporzioni uguali nell’acqua di mare e nel plasma sanguigno degli esseri umani”.

di Redazione ANSA